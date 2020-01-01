Трамп призвал НАТО больше помогать Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны оказывать больше помощи Украине.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства, они также должны больше давать Украине. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон. Почему они не выделяют деньги? Почему только Соединенные Штаты?", - сказал Трамп.

При этом он вспомнил украинскую коррупцию и одновременно похвалил Президента Владимира Зеленского.

"Это был идеальный, абсолютно ответственный разговор с очень добрым человеком, с очень хорошим президентом. Думаю, он очень хорошо справляется. В немалой степени, почему его выбрали президентом, из-за коррупции. У них очень большая коррупция", - рассказал Трамп.

В то же время президент США заявил, что готов ко всем возможным сценариям по делу об импичменте, поскольку уверен, что ни в чем не виноват.

"Мне все равно. Меня устроит суд. Потому что мы ничего плохого не сделали. Дело импичмента - это ложь. Это большая жирная ложь. Все, что вам нужно сделать - прочитать расшифровку или вы можете пойти и поговорить с Президентом Украины. Президент Украины громко и четко заявил, что я ценю его заявление, он много раз говорил, что не было давления. Министр иностранных дел Украины заявил, что не было никакого давления", - сказал он. В среду, 11 декабря, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 000 000 000 долларов. В документе заложено обещанную военную помощь Украине. По материалам #Буквы.