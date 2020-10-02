Трамп продовжить керувати країною під час лікування від COVID-19

Президент США Дональд Трамп здатний виконувати свої обов'язки глави держави під час лікування від коронавірусу COVID-19, заявив особистий лікар американського лідера Шон Конлі.

"Хочу запевнити вас: я розраховую, що президент продовжить безперебійно виконувати свої обов'язки під час лікування", - йдеться в заяві Конлі, поширеній Білим домом.

Конлі наголосив, що Трамп і його дружина Меланія "почуваються добре" після виявлення коронавірусу, і під час лікування перебуватимуть у Білому домі.

Особистий лікар Трампа додав, що команда Білого дому і він сам "будуть пильно стежити" за станом здоров'я Дональда і Меланії Трамп і нададуть їм кваліфіковану медичну допомогу.

Раніше в п'ятницю Трамп повідомив, що результати тестів на COVID-19, взяті у нього і його дружини, показали позитивний результат.

"Сьогодні тести на COVID-19, взяті у мене і Меланії, показали позитивний результат. Ми негайно починаємо карантин і процес одужання. Ми пройдемо через це разом!" - написав Трамп у своєму Твіттері.

Трамп разом із дружиною Меланією здали тести на коронавірусну інфекцію після того, як стало відомо про захворювання, виявлене у його радниці Гоуп Гікс.

"Гоуп Гікс, яка так багато працювала, не робила навіть невеликої перерви, щойно отримала позитивний результат на COVID-19. Жахливо! Ми з першою леді чекаємо результатів наших тестів. А поки ми почнемо наш процес карантину!" - написав Трамп у своєму Твіттері.

Гікс, зокрема, цього тижня супроводжувала Трампа в поїздці в Клівленд на дебати з кандидатом в президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту: на зустріч президента з виборцями. За матеріалами Інтерфакс-Україна.