Трамп раскритиковал вручение "Оскара" фильму "Паразиты"

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал решение американской киноакадемии вручить премию "Оскар" за лучший фильм года южнокорейской комедии "Паразиты".

Об этом сообщает BBC со ссылкой на выступление американского президента.

"Что это было? У нас достаточно торговых проблем с Южной Кореей. И после этого они дают ей лучший фильм года? Это нормально?" - возмутился Трамп.

В Национальном комитете Демократической партии США в ответ на эти слова Трампа заявили, что "Паразиты" - это иностранный фильм о классовой борьбе, который "требует двухчасового чтения субтитров", поэтому он и не нравится президенту.

Как сообщалось, южнокорейская черная комедия о социальном неравенстве "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо 10 февраля получила главный "Оскар" и стала первым фильмом в этой номинации, который снят не на английском языке. "Паразиты" взяли еще три статуэтки - за лучший оригинальный сценарий, лучшую режиссерскую работу и лучший международный фильм. По материалам Укринформ.