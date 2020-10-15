Трамп розкритикував Facebook та Twitter за обмеження доступу до статті про Байдена

Президент США Дональд Трамп розкритикував соціальні мережі Facebook та Twitter, які обмежили доступ до публікації газети New York Post про сина кандидата в президенти від демократів Джо Байдена Хантера.

Про це Трамп написав на своїх сторінках у цих соцмережах.

"Жахливо, що Facebook та Twitter видалили статтю "Smoking Gun", пов'язану із "Сонним Джо" Байденом та його сином Гантером, у New York Post. Для них це лише початок. Немає нічого гіршого за корумпованого політика", - написав президент.

Видання "New York Post" у своєму матеріалі стверджує, що надає інформацію, що компрометує, про контакти кандидата у президенти США від Демократичної партії з консультативною радою директорів української газодобувної групи Burisma Holdings - Вадимом Пожарським.

Газета наводить витяги з листа, який, за її твердженням Пожарський направив сину Байдена 17 квітня 2015 року, через рік після того, як той став членом ради директорів Burisma Holdings.

"Дорогий Хантер, дякую, що запросив мене до Вашингтону і надав можливість зустрітися з твоїм батьком і провести трохи часу в його товаристві. Це - велика честь і задоволення", - говорилося в електронному листі, який цитує газета. У ще одному, більш ранньому, посланні Пожарський нібито питає Хантера про те, як той міг би "використовувати свій вплив" для допомоги українській компанії.

Газета стверджує, що листування було отримане з ноутбука, залишеного в квітні 2019 року в ремонтній майстерні в штаті Делавер, від якого Байден довгий час був сенатором. За твердженням видання, власник фірми зв'язався зі співробітниками Федерального бюро розслідувань, після того, як комп'ютер тривалий час ніхто не забирав.

Підтвердження справжності листування The New York Post не приводить. Байден і його син поки також не прокоментували публікацію.

У Twitter пояснили, що обмежили перепости статті, оскільки публікація порушує політику соцмережі щодо поширення матеріалів, отриманих шляхом злому. А представник Facebook Енді Стоун пояснив, що доступ до матеріалу обмежено у зв'язку з необхідністю фактчекінга статті.

"Я навмисно не буду приводити посилання на NYP, я хочу ясно сказати, що дана публікація повинна піддатися фактчекінгу сторонніх партнерів Facebook. Тим часом ми обмежуємо її поширення на нашій платформі", - написав представник Стоун.

Нагадаємо, раніше на теледебатах Трамп заявив про те, що син колишнього віцепрезидента Байдена заробив корупційні статки під час роботи в фірмі "Бурісма" в Україні. Джо Байден категорично заперечив ці звинувачення.

У вересні Комітет Сенату з національної безпеки та урядових справ та Комітет з питань фінансів у середу оприлюднили звіт "Гантер Байден, Бурісма та корупція" на 87 сторінок, у якому викладені деталі роботи Гантера Байдена у правлінні газової компанії "Бурісма". Автори звіту, сенатори- республіканці Рон Джонсон та Чак Ґреслі стверджують, що така діяльність створювала конфлікт інтересів, у час коли Джо Байден був віцепрезидентом і опікувався в адміністрації справами України.

Звіт визнає, що достеменно не зрозуміло, наскільки присутність сина Байдена в "Бурісмі" вплинула на політику щодо України, яку проводила адміністрація Барака Обами. Однак, у документі зауважується, що американські чиновники часів Обами попереджали адміністрацію про некоректність, яку створює участь сина віцепрезидента в правлінні української компанії.

Виборчий штаб Байдена одразу розкритикував звіт, назвавши його спробою союзників Трампа зашкодити його політичному опоненту та втрутитися у виборчий процес. Зокрема, зауважили у штабі, у звіті йдеться про те, що Байден, на посаді віцепрезидента тиснув на Україну, наполягаючи на звільненні з посади тогочасного генерального прокурора Віктора Шокіна, буцімто, намагаючись зупинити розслідування проти власників "Бурісми". Однак повідомлення у пресі та заяви свідчать про те, що проти "Бурісми" не велось активних розслідувань на час звільнення Шокіна у 2016 році і його звільнення відповідало офіційній позиції США.

Раніше експрезидент Польщі Александр Кваснєвський, який є незалежним директором української газовидобувної компанії Burisma Group і входить в її раду директорів, заявив, що присутність Гантера Байдена в консультаційній раді групи була корисною для компанії, яка вела переговори про придбання газовидобувного обладнання в США. За словами Кваснєвського, Хантер Байден у Burisma ніколи не користувався ім'ям батька. За матеріалами LB.ua