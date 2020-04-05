Президент США Дональд Трамп розпорядився відправити тисячу військових лікарів у штат Нью-Йорк, який є епіцентром епідемії

коронавірусу в Штатах.

"Згідно мого указу тисячу представників збройних сил буде направлено в Нью- Йорк, щоб надати допомогу там, де вона стане в нагоді, оскільки це найбільш "гаряча точка"", - сказав Трамп у суботу журналістам в Білому домі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив, що йдеться про військових лікарів.

Трамп пояснив, що "в нинішніх умовах ми залучаємо військових фахівців у більшому масштабі".

Крім того, президент США повідомив про відправку в штат Нью-Йорк апаратів штучної вентиляції легенів.

"Зараз у нас є близько 10 тис. апаратів ШВЛ на складах. І певну частину ми направимо в Нью-Йорк. Частину безпосередньо в місто Нью-Йорк, частину - для штату", - розповів він.

Трамп також зазначив, що Нью-Йорку допомагають і окремі штати США. "Я радий повідомити, що Орегон витратить велику кількість коштів і направить 140 апаратів ШВЛ безпосередньо в Нью-Йорк", - сказав він.

Штат Нью-Йорк є епіцентром епідемії коронавірусу в США, тут найвищі показники за кількістю хворих (майже 114 тис.) і смертей. Так, більше 3,5 тис. жертв коронавірусу припадає на штат Нью-Йорк, з них майже 2 тис. людей померли в однойменному місті.