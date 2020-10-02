Трамп самоізолювався після виявлення COVID-19 у його радниці

Президент США Дональд Трамп заявив, що разом з дружиною Меланією буде дотримуватися карантину, поки чекає результатів тесту на коронавірус. Про це він написав у четвер на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

Раніше президент повідомив, що здав тест після того, як дізнався, що його радниця Хоуп Хікс інфікована.

"У Хоуп Хікс, яка так багато і безперервно працювала, тест на коронавірус тільки що дав позитивний результат. Жахливо! Перша леді і я чекаємо результатів наших тестів. Тим часом ми починаємо дотримання карантину", - написав Трамп.

Про зараження Хікс повідомило раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела. За його відомостями, Хікс у вівторок супроводжувала Трампа в поїздці на теледебати в Клівленд (штат Огайо), а в середу - на мітинг, який проходив в штаті Міннесота.

Випадки зараження новим коронавірусом фіксувалися в Білому домі вже кілька разів. Новий коронавірус був виявлений, наприклад, у Кеті Міллер, яка працювала в той час речником віцепрезидента США Майкла Пенса. Згодом новий коронавірус знайшли у помічника президента США з національної безпеки Роберта О'Брайена. І Кеті Міллер, і Роберт О'Брайен одужали й повернулися до роботи.