Трамп таки підписав бюджет на 2021 рік, який, зокрема, передбачає допомогу в боротьбі з пандемією

Як повідомляють джерела CNN, Трамп коливався з рішення і кілька разів відкладав підписання документу

Президент США Дональд Трамп підписав проєкт бюджету на 2021 рік, в тому числі пакет заходів зі стимулювання економіки у зв'язку з пандемією COVID- 19. Про це повідомив заступник прессекретаря Білого дому Джадд Дір в Twitter.

"Президент Дональд Трамп підписав H.R. 133, законопроект про виділення бюджетних коштів на фінансовий рік, який закінчується 30 вересня 2021 року. Він передбачає виділення екстреної допомоги та коштів на боротьбу з коронавірусом", - зазначив Джадд Дір.

Як повідомляють джерела CNN, Трамп коливався з рішення і кілька разів відкладав підписання документу. Схвалений президентом бюджет дозволить уникнути так званого "шатдаун" - призупинення роботи уряду. За матеріалами www.5.ua