Трамп угрожал заморозить всю помощь Украине - партнер Джулиани

Парнас заверяет, что Трамп отозвал Пенса с инаугурации Зеленского, чтобы показать серьезность ультиматума

Президент США Дональд Трамп еще перед инаугурацией пытался надавить на президента Владимира Зеленского, угрожая лишить Украину всей помощи. Об этом в интервью MSNBC рассказал Лев Парнас, партнер адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани.

По словам Парнаса, Джулиани попросил его передать ультиматум украинской власти.

"Речь шла не просто о военной помощи. Речь шла о всей помощи. Отношения были бы испорченными. Мы прекратили бы оказывать им какую-либо помощь, если только... Было нескольких требований - самым важным было объявление о расследовании против Джо Байдена (политический конкурент Трампа, - ред.)", - сказал он.

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На следующий день после того, как Парнас заявил, что доставил сообщение украинской власти, Госдеп США объявил, что вице-президент Майкл Пенс не будет присутствовать на инаугурации Зеленского. По словам Парнаса, это было сделано по приказу Трампа, чтобы показать серьезность ультиматума.

В начале сентября СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента Байдена по делу Burisma. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим.

Это привело к объявлению импичмента Трампу Палатой представителей. Теперь вопрос о его отставке будет решаться в Сенате. По материалам ЛІГАБізнесІнформ.