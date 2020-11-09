Трамп звільнив голову Міноборони США Марка Еспера

Президент США Дональд Трамп звільнив із займаної посади міністра оборони країни Марка Еспера. Наразі виконувати обов'язки голови Пентагону буде директор Національного контртерористичного центру США Крістофер Міллер.

Про це Трамп повідомив у Twitter.

"Я радий оголосити, що Крістофер Міллер, вельмишановний директор Національного контртерористичного центру (одноголосно схвалений Сенатом) буде тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони, і рішення набирає чинності негайно", - повідомив Трамп.

"Кріс робитиме чудову роботу! Марк Еспер звільнений. Я хотів би подякувати йому за службу", - уточнив президент.

Марк Еспер обіймав посаду міністра оборони США з 2017 року.

Нагадаємо, у суботу американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії.

Оточення президента США Дональда Трампа розділилося у ставленні до результатів виборів президента.

Наразі Трамп продовжує наполягати на тому, що він справжній переможець, що відбулися фальсифікації виборів і що його команда буде боротися до кінця в судах.

Втім, за інформацією ЗМІ, Трамп вже заявив своїм радникам, що розглядає можливість знову балотуватися на посаду президента у 2024 році. За матеріалами LB.ua