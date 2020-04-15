Трамп звинуватив ВООЗ у зволіканні і "прикритті спалаху коронавірусу"

За його словами, ВООЗ не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Трамп заявив, що "величезна кількість часу була втрачена через зволікання ВООЗ, а також через "прикриття спалаху коронавіруса в Китаї".

"Реальність така, що ВООЗ не змогла своєчасно отримувати, перевіряти і обмінюватися інформацією. ВООЗ не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність", - сказав Трамп.

Трамп також звинуватив ВООЗ у "протидії заборони на поїздки" і повторення "пропаганди" китайського уряду в тому, що вірус не може передаватися від людини до людини.

Раніше повідомлялося, що співробітники Білого дому пропонують президенту США Дональду Трампу створити альтернативу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на тлі публічного конфлікту між американським лідером і ВООЗ.