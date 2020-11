Трюдо привітав Байдена з перемогою на президентських виборах

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США

Про це Трюдо повідомив у twitter.

Він заявив, що з нетерпінням чекає початку спільної роботи з Байденом.

"Вітаю Джо Байдена і Камалу Гарріс. Наші країни є близькими друзями, партнерами і союзниками. Характер наших відносин є унікальним у порівнянні з усім іншим світом. Я дійсно з нетерпінням чекаю можливості попрацювати разом і розвивати їх разом із вами", - написав Трюдо.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that's unique on the world stage. I'm really looking forward to working together and building on that with you both. - Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

7 листопада провідні американські ЗМІ повідомили, що кандидат від Демократичної партії Джо Байден переміг на президентських виборах у США. У відповідь, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден заявив, що переміг на президентських виборах у США. За матеріалами Еспресо TV.