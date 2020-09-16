Трюдо та Меркель поговорили про отруєння Навального та ситуацію у Білорусі

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Ангела Меркель спільно засудили отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та поговорили про ситуацію у Білорусі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили в офісі глави уряду Канади за підсумками телефонної розмови Меркель і Трюдо.

"Лідери обговорили відносини із Росією та підтвердили своє засудження отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Вони також обговорили ситуацію у Білорусі та важливість мирних демократичних змін", - розповіли у Трюдо.

Очільники Канади й Німеччини згадали й інші "нещодавні міжнародні події", зокрема обмінявшись поглядами стосовно Китаю.

Іншою темою розмови стала координація зусиль із боротьби з пандемією COVID- 19.

"Вони поговорили про важливість відбудови у покращеному стані, підтримки підприємців та пропагування зеленого відновлення, а також необхідність роботи із вразливими країнами для заохочення інклюзивного відновлення. Двоє лідерів обговорили глобальні зусилля зі створення вакцини й потребу забезпечення рівноправного доступу до вакцини для усіх країн", - підсумували у відомстві.

Станом на вечір вівторка на території Канади залишалося 7775 активних випадків COVID-19, а Німеччини - 25 744. За матеріалами Укрінформ.