Туніс вніс Україну до списку країн "червоної" зони

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Туніс закрив кордони для туристів, які приїжджають з України. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Як повідомив Кулеба, Туніс вніс наша країну в "червону" зону епідеміологічної безпеки. Так, громадяни України поки що не можуть відвідувати цю країну.

При цьому, станом на 28 серпня для українців відкриті 45 країн. Серед популярних туристичних напрямків доступні Хорватія, Туреччина, Албанія, Мексика, Єгипет, Мальдіви та ОАЕ.

22 серпня МОЗ оновив список країн червоної зони. При в'їзді з них в Україну необхідно пройти 14-денну самоізоляцію, яку можна закінчити достроково, надавши негативний результат ПЛР-тесту. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ