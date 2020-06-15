Турецькі літаки нанесли удари по курдським силам на півночі Іраку

Турецькі військові літаки завдали ударів по курдським воєнізованим формуванням в північному Іраку в неділю ввечері. Про це повідомило агентству Reuters джерело в галузі безпеки. Міністерство оборони Туреччини підтвердило, що воно почало операцію з застосуванням літаків.

"Операція "Кіготь орла" почалася. Наші літаки скидають бомби на голови терористів", - повідомило міністерство в Twitter, не надало додаткової інформації.

Туреччина регулярно завдає ударів по бойовикам Робочої партії Курдистану (РПК), як на курдському південному сході Туреччини, так і на півночі Іраку, де базується ця група.

Джерело повідомило, що військові літаки вилетіли з різних баз в Туреччині, розташованих у містах Диярбакір і Малатья, і вдарили по таборах РПК в Іраку, в тому числі в районі фортеці групи в районі містечка Канділь, недалеко від іранського кордону.

РПК, визнана Туреччиною, Сполученими Штатами і Європейським союзом, як терористична група, яка підняла повстання проти турецького держави в 1984 році. Більше 40 000 чоловік були вбиті в ході конфлікту, зосередженого на південному сході Туреччини.

У той час як турецькі військові літаки часто вражають цілі РПК в північному Іраку, в останні роки Туреччина також попереджала про можливий наземний наступ на бази РПК у гірському хребті Канділь на північному заході Іраку.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Іраку заявив про те, що Ірак не стане трампліном для нападів на сусідів.

Нагадаємо, 23 жовтня Міністерство оборони Туреччини заявило про завершення антикурдскої військової операції на півночі Сирії.

Заява пролунала через кілька годин після переговорів президентів Росії і Туреччини Володимира Путіна і Реджепа Тайіпа Ердогана, які обидва лідера охарактеризували як "тріумфальні".

Після завершення переговорів США повідомили Туреччині про виведення курдських загонів самооборони (YPG) з "зони безпеки" на турецько- сирійському кордоні.

За матеріалами DT.UA