Турецкие ученные разработали вакцину от коронавируса, которую уже успешно испытали на животных

Ученые медицинского факультета университета Хаджеттепе разработали вакцину от коронавируса, которую уже успешно испытали на животных.

Об этом профессор университета Атеш Кара написал на своей странице в Twitter.

"Хорошая новость. Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластыре, дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей", - написал он.