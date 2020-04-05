Турецкие ученные разработали вакцину от коронавируса, которую уже успешно испытали на животных
2020-04-05 22:37
Ученые медицинского факультета университета Хаджеттепе разработали вакцину от коронавируса, которую уже успешно испытали на животных.
Об этом профессор университета Атеш Кара написал на своей странице в Twitter.
"Хорошая новость. Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластыре, дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей", - написал он.