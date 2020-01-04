Туск считает, что целью Путина является распад Евросоюза и НАТО

Бывший глава Европейского союза Дональд Туск считает, что целью президента Российской Федерации Владимира Путина является распад Европейского союза и НАТО, сообщает Польское радио.

"Он за распад Европейского Союза и НАТО. У него есть союзники и помощники в этом проекте: сознательные, непроизвольные и так называемые "полезные идиоты". Все три категории можно найти в партии "Право и справедливость", - заявил Туск.

Под союзниками Путина Туск имеет в виду членов польской партии "Право и справедливость", которая представлена в польском сенате 37% депутатов, а в Европарламенте 28%.