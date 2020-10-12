У Білорусі на Марші пенсіонерів силовики застосували спецзасоби

У Мінську біля 1-ї лікарні сталася сутичка учасників Маршу пенсіонерів з силовиками. На відео потрапив момент, коли були застосовані спецзасоби, передає УНН із посиланням на ТУТ.by.

Біля автобуса з силовиками учасники маршу скандували: "Давай", потім пролунали крики "Аааа, вбивають!". В однієї з жінок силовик вихопив плакат, вона підняла його з землі і розправила.

На іншому відео відображена сутичка протестувальників з силовиками, останні застосували спецзасоби, в тому числі проти жінок похилого віку.

ЗМІ повідомляє, що в момент, коли учасники маршу обступили машину, один силовик з вікна розпорошив в людей перцевий балончик, а другий дістав зброю, "в якому впізнали травматичний пістолет "Оса", спочатку зробив попереджувальний постріл у повітря, а потім вистрілив в бік одного з учасників акції".

Видання наголошує, що судячи з усього, людина в балаклаві використовувала світло-шумовий патрон.

Нагадаємо, десятки тисяч людей вийшли на вулиці Білорусі після виборів 9 серпня, за офіційними даними про результати яких переміг Олександр Лукашенко. Почалося жорстоке придушення протестів, яке викликало осуд з боку Заходу, але підтримку з боку Москви.

Крім цього, Лукашенко спровокував нові демонстрації та нову критику Заходу після того, як провів таємну інавгурацію для себе. ЄС заявив, що інавгурації Лукашенка не вистачає "демократичної легітимності", і відмовився визнати його президентом. За матеріалами УНН.