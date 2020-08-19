У Білорусі приземлився літак ФСБ Росії, - ЗМІ

У вівторок ввечері, 18 серпня, в Мінську приземлився літак, який належить Федеральній службі безпеки Росії. Передбачається, що цей літак призначений для виконання певних функцій під час візитів перших осіб РФ.

Про це повідомляє телеканал Nexta Live.

"Кілька хвилин тому в Мінську приземлився Ту-214ПУ (серійний номер 523, реєстраційний номер RA-64523), що належить ФСБ РФ. Імовірно, це літак спецзв'язку, призначений для польоту по колу навколо певних точок під час виїзних візитів перших осіб РФ", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами РБК-Україна