У Білорусі в неділю під час протестів затримали щонайменше 220 людей - правозахисники

У неділю, 20 вересня, в Білорусі затримали щонайменше 223 особи. Про це повідомляє правозахисний центр Вясна.

У Мінську, де сьогодні проходив Марш справедливості, затримали 157 людей (станом на 22:30). У регіонах - 66 людей, зокрема кількох журналістів. Деяких з них вже відпустили. Серед затриманих - член Координаційної ради з передачі влади в країні Олег Моїсеєв, довірена особа Світлани Тіхановської.

За підрахунками журналістів, 20 вересня на вулиці білоруської столиці вийшли 100 тисяч людей - вони пройшли центром Мінська, попри на загородження силовиків.

Білорусів закликали "показати на марші свого кандидата для санкцій, який запав вам у душу" - видрукувати портрети силовиків і фальсифікаторів виборів з їх особистими даними.

На протести вийшли й інші міста Білорусі - в Бресті омонівці використовували проти протестувальників сльозогінний газ і стріляли в повітря.

У Білорусі після безпрецедентних фальсифікацій на виборах президента 9 серпня почалася хвиля протестів і страйків - вони тривають більше як місяць. Білоруси вимагають нових чесних і прозорих виборів.

Під час розгону антиурядових мітингів загинули кілька протестувальників, було затримано понад 12 тисяч осіб.

Проти учасників протестів застосовували світло-шумові гранати, сльозогінний газ, гумові кулі, їх жорстоко били. Багатьох по кілька днів тримали в СІЗО, піддаючи тортурам і нелюдським, жорстоким покаранням.

ЄС не визнав результати виборів в Білорусі й пообіцяв якомога швидше ввести санкції щодо білоруських чиновників, причетних до фальсифікації виборів і масових репресій проти мирних демонстрантів. За матеріалами nv.ua