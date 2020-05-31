У Білорусі відбулися масові акції опозиції

У Мінську та інших містах Білорусі в неділю, 31 травня, відбулися масові пікети на підтримку опозиційних кандидатів у президенти країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Формально на пікетах проходив збір підписів за висунення кандидатами у президенти Світлани Тихановської - дружини популярного блогера Сергія Тихановського, якого до збору підписів не допустили, - а також інших опозиційних кандидатів. Опозиційні лідери кажуть, що реєстрація кандидатів малоймовірна, але збір підписів можна використовувати для посилення протестної активності.

У Мінську в середині дня активісти нарахували понад 2 тисячі охочих поставити підписи. Багатолюдні акції проходять і в інших містах.

Учасники пікетів висловлюють обурення затриманням Тихановського днями в Гродно. Прихильники блогера вважають, що його затримання стало наслідком провокації. Також було затримано більше 10 активістів опозиції.

У неділю в Мінську затримали одного з лідерів опозиції Миколу Статкевича.

Білоруські правозахисники повідомляють про затримання в інших містах, зокрема, в Вітебську, Гомелі та Кобрині.

Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Зареєстровані ініціативні групи на підтримку 15 кандидатів, в тому числі чинного президента Олександра Лукашенка, який балотується на шостий термін.