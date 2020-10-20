У Білорусі визнали екстремістським Telegram-канал Nexta і його логотип

Центральний районний суд Мінська визнав екстремістськими матеріалами Опозиційний Telegram-канал NEXTA-Live і його логотип. Про це повідомляє Белта .

Відповідне рішення було прийнято у зв'язку зі змістом інформаційної продукції (відеороликів, закликів і публікацій як від імені самої редакції каналу, так і передплатників) з ознаками екстремістської діяльності.

Суд встановив, що в період з 9 по 11 серпня на Telegram-каналі NEXTA-Live були розміщені відеоролики, що містять ознаки екстремістської діяльності - організація і публічні заклики до здійснення масових заворушень.

Відповідні доводи також підтверджуються висновком Республіканської експертної комісії з оцінки інформаційної продукції. Тепер Міністерство інформації повинно буде включити вказаний канал і його логотип в республіканський список екстремістських матеріалів. За матеріалами InfoResist.org