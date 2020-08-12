У Білорусі заявили про затримання організаторів акцій протесту

У Мінську білоруські правоохоронці затримали координаторів акцій протесту. Про це повідомляє державне інформагентство Білорусі "БЕЛТА".

За інформацією видання, один із затриманих нібито керував діями соратників з готелю "Білорусь", де знімав номер на 17-му поверсі й координував мітинги.

Зазначається, що чоловік керував діями трьох підлеглих, які, своєю чергою, керували сотнями. У МВС Білорусі поки що не прокоментували цю інформацію.

У понеділок ввечері в центрі Мінська припинили роботу декількох станцій метро, стягнули спецтехніку, також відомо, що силовики почали стріляти по мітингувальниках.

У МВС Білорусі заявили, що протягом другого дня протестів у країні було затримано понад дві тисячі людей.

Учора, 11 серпня, у МВС Білорусі заявили, що не будуть розголошувати інформацію про те, де перебувають затримані під час масових протестів громадяни. Ввечері через продовження мітингів у Мінську знову зачинили метро, а до станції, де напередодні загинув протестувальник, несли квіти. За матеріалами zik.ua