У Білорусі знову запрацював інтернет

Сьогодні, 12 серпня, в Білорусі частково запрацював інтернет. Про це повідомляє УНН з посиланням на TUT.BY.

"Вранці 12 серпня в Мінську частково відновився доступ в інтернет - читачі повідомляють про соцмережі, месенджери та інші ресурси, які запрацювали. Користувачі пишуть, що приблизно о 6:50 одночасно запрацювало більшість популярних сервісів - Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram. Почали також відкриватися пошукові системи від Google і "Яндекс", відновився доступ до онлайн-замовлення таксі", - пишуть у виданні.

Повідомляється, що закордонні сайти у багатьох також працюють без проблем. З'явився доступ і до інших сервісів, причому як через мобільний інтернет, так і фіксований - без використання VPN і Proxy запускаються ролики на YouTube, прогружаются електронні листи в Gmail. Утім, деякі ресурси поки що не повністю відновили роботу - відкрити білоруські новини та сайти виходить не у всіх. За матеріалами УНН.