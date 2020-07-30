У Болгарії знов оновили правила для в'їзду українців

Українцям більше не потрібна довідка про негативний ПЛР-тест на коронавірус при в'їзді в Болгарію. Про це інформує Консульський відділ посольства України в Болгарії, передає УНН.

"30.07.2020 р. оновлено рішення Мінохорони здоров'я No РД-01-443, згідно з яким починаючи з 31 липня до 31 серпня ц.р. громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документу, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, та без проходження 14-денного карантину", - повідомили дипломати.

Нагадаємо, у вівторок МЗС Болгарії повідомило, що починаючи з 30 липня громадяни України можуть в'їжджати на територію Болгарії при наявності у них негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус, проведеного в останні 72 години. За матеріалами УНН.