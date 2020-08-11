У центр Мінська стягнули військову техніку

У столиці Білорусі Мінську в центр міста силовики стягнули військову техніку. Демонстранти сьогодні о 19:00 збираються на чергові акції протесту.

Про це повідомляє Белсат.

Відзначається, що на проспекті Мешерова була помічена військова машина на базі танка Т-64. Попереду машини розташований ківш, який можуть використовувати для очищення барикад демонстрантів.

Своєю чергою демонстранти закликають громадян виходити на акції протесту, які заплановані на 19:00. При цьому демонстрантів закликають збиратися в невеликі групи по 20 осіб, а також уникати в Мінську площ на проспекті Незалежності, Пушкіна і Риги.

Крім цього повідомляється, що у всіх обласних центрах Білорусі повністю пропав мобільний інтернет.

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня почалися масові протести після голосування на виборах президента. Демонстранти вимагають відставки чинного президента Олександра Лукашенка, який за попередніми даними ЦВК, переміг і на нинішніх виборах.

За матеріалами РБК-Україна.