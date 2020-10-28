У Франції запроваджують жорсткий карантин

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про запровадження карантину по всій країні терміном на 1 місяць через погіршення ситуації з розповсюдженням коронавірусу.

Про це повідомляє Radio France.

Винятки у карантинних обмеженнях можуть бути зроблені лише в заморських територіях Франції.

Нові обмеження будуть введені в дію в ніч з четверга на п'ятницю, 30 жовтня, і триватимуть мінімум до 1 грудня.

На час карантину для виходу з дому потрібно буде мати при собі спеціальний документ. Виходити з дому можна буде тільки для поїздки на роботу, до лікаря, для допомоги близькій людині або для прогулянки біля будинку.

Ресторани та бари будуть закриті, школи при цьому продовжать працювати. Студентів переведуть на дистанційне навчання, максимально число людей повинні будуть перейти на віддалену роботу.

Востаннє жорсткі карантинні обмеження у Франції діяли навесні цього року. За матеріалами LB.ua