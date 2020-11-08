У Грузії опозиція висунула владі "ультиматум"

Опозиційні політики та їх прихильники сьогодні зібралися перед будівлею парламенту Грузії на проспекті Руставелі у Тбілісі з вимогою провести повторні парламентські вибори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Agenda.Ge.

Стверджуючи, що Центральна виборча комісія (ЦВК) сфальсифікувала результати виборів на користь правлячої партії "Грузинська мрія", опозиційні політики закликають громадськість "захистити свій голос".

Відмовляючись приймати свої парламентські мандати, опозиційні політики вимагають провести вільні та чесні повторні вибори, звільнити голову ЦВК Грузії Тамара Жванію та забезпечити "чесний" склад виборчих комісій, а також звільнити всіх політичних затриманих

Опозиція також закликала лідера правлячої партії провести з ними розмову щодо вище зазначених питань до 20:00 разом з міжнародними партнерами.

Назвавши вимоги опозиції "абсурдними", член правлячої партії "Грузинська мрія" Георгій Кахіані закликав опозицію повернутися до виборчого процесу та врешті-решт долучитися до парламентського життя.

Як повідомляв Укрінформ, у Грузії 31 жовтня відбулися чергові парламентські вибори. Правляча партія "Грузинська мрія" отримала на парламентських виборах 48,15% голосів за пропорційною системою, а опозиційний блок "ЄНД - Сила в єдності" - 27,13%. Загалом до парламенту десятого скликання проходять сім партій та два блоки.

Опозиція заявила про "тотальну фальсифікацію" підсумків парламентських виборів у Грузії та анонсувала перманентні акції протестів доти, поки в країні не буде призначено дострокове голосування.