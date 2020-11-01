У Грузії протестують через результати парламентських виборів

У центрі грузинської столиці Тбілісі почали збиратися прихильники опозиції, які не згодні з результатами парламентських виборів. На акцію протесту також прийшли представники опозиційних партій.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Протестувальники збираються під будівлею парламенту Грузії, зараз вони перекрили рух проспектом Руставелі. Поки що опозиція поводить себе мирно, зіткнень з силовиками не було.

Нагадаємо, вчора у Грузії відбулися парламентські вибори. За попередніми результатами голосування, перемагає правляча партія "Грузинська мрія", а опозиційна сила "Єдиний національний рух" посідає друге місце.