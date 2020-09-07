У Грузії змінили правила в'їзду в країну

З 15 вересня в Грузії змінюються правила в'їзду іноземців в країну. Також уряд країни скоротило термін карантину по приїзду до Грузії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Гіоргі Гахарія, передає "Грузія Online".

Тепер при в'їзді до Грузії іноземним туристам необхідно надати коронавірусний паспорт - документ про те, що візитер протягом 72 годин до перетину грузинського кордону здав ПЛР-тест на COVID-19, і його результат був негативним.

Нововведення поширюється на громадян тих країн, у кого не було зобов'язань щодо проходження тесту, "за принципом взаємності".

Також, термін карантину буде зменшено з 12 днів до восьми, однак за умови, що повторний тест на коронавірус повинен бути зроблений ще раз на 12-й день.

Нагадаємо, раніше Грузія продовжила заборона на міжнародне авіасполучення до 30 вересня.

Крім того, Грузія скоротила термін обов'язкової самоізоляції для тих, хто прибуває у країну. За матеріалами РБК-Україна