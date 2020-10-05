У ході протестів в Бішкеку постраждали понад 120 людей

У Бішкеку в ході зіткнень силовиків з протестувальниками постраждали понад 120 людей. Вони були госпіталізовані в місцеві лікарні.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Киргизії.

Так, в Бішкекському науково-дослідний центр травматології та ортопедії надійшло 65 постраждалих, з яких 40 представники силових структур. Двоє постраждалих з переломами госпіталізовано у відділення реанімації. Їх стан оцінюється як важкий.

Національний госпіталь надійшли 40 постраждалих, з них двоє з закритими черепно-мозковими травмами госпіталізовані у відділення реанімації.

В Міську клінічну лікарню No1 вчинили двоє постраждалих.

У Чуйську обласну лікарню надійшли сім постраждалих після надання первинної медико-санітарної допомоги відправлені в задовільному стані на амбулаторне лікування.

Національний хірургічний центр надійшло сім постраждалих, з них один амбулаторно.

Нагадаємо, протестувальники в Бішкеку кинули в силовиків "коктейль Молотова". Також мітингувальники викрали пожежну машину.

Крім того, протестувальники напали на чотири бригади швидкої допомоги, одного з фельдшерів госпіталізували.

Сьогодні місцеві партії Бішкека проводили мітинги незгоди з результатами парламентських виборів. На акції протесту вийшли кілька тисяч людей, демонстранти намагалися штурмувати парламент і палац президента. За матеріалами РБК-Україна