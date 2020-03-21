У Єгипті на два тижні закрили всі мечеті і заборонили масові молитви через коронавірус

У Єгипті на два тижні закрили всі мечеті і заборонили масові молитви, щоб запобігти поширенню COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

"Єгипет оголосив про закриття всіх мечетей на два тижні, щоб запобігти поширенню коронавірусу... Міністерство також вирішило припинити групові молитви", - повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що таке рішення ухвалили на підставі наукової думки Міністерства охорони здоров'я Єгипту, Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших організацій охорони здоров'я в різних країнах світу, які підтверджують серйозну небезпеку зборів для передачі COVID-19 та загрозі, яку він становить для життя людей.