У ЄС звинуватили Росію у поширенні фейків заради продажу своєї "вакцини"

Російські ЗМІ у ряді країн поширювали неправдиву інформацію про європейські та американські вакцини проти COVID-19 заради продажу власного препарату Sputnik V.

Про це у своєму блозі повідомив Високий представник Європейського Союзу з зовнішньої політики Жозеп Боррель.

За його словами, західні розробники вакцин відкрито висміюються російськими урядовими ЗМІ, що в деяких випадках призводило до абсурдних тверджень, що західні вакцини перетворюють людей на мавп.

"Такі розповіді, мабуть, спрямовані на країни, де Росія хоче продати власну вакцину Sputnik V", - повідомив Боррель, зазначивши, що ці дії загрожують громадському здоров'ю на тлі пандемії COVID-19. Конкретних прикладів він не навів.

У вересні фармацевтична компанія AstraZeneca змушена були призупинити клінічне випробування вакцини від COVID-19 через незрозумілу на той час хворобу одного з добровольців. Коментуючи цей інцидент, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що препарат Sputnik V є більш надійним, оскільки заснований на аденовірусі, виявленому e людини, тоді як британський кандидат був "мавпячою вакциною".

Відповідальний за продаж Sputnik V за кордоном Російський фонд прямих інвестицій, Роскомнадзор та Міністерство охорони здоров'я РФ не надали оперативно коментар щодо заяви Борреля.

Нагадаємо, 11 серпня Володимир Путін заявив про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу". Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок. Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва. Однак у Всесвітній організації охорони здоров'я стримано висловилися з приводу російської розробки. За словами представника ВООЗ, дані щодо її безпечності й ефективності необхідно ретельно перевірити.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов наголошував, що російської вакцини від коронавірусу не існує. А президент Володимир Зеленський назвав російську вакцину "неперевіреним засобом" та закликав не вірити політикам, які нею вакцинуються.

11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї Росії троє з 42 медиків, яких вакцинували російською вакциною "Супутник V", заразилися коронавірусом.

11 грудня міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що Туреччина відмовилася від закупівлі так званої російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, оскільки в ході її розробки відсутня "хороша практика". За матеріалами LB.ua