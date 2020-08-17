У Європарламенті оголосили Лукашенка персоною нон грата

Депутати Європарламенту оголосили президента Білорусі Олександра Лукашенка персоною нон грата.

Про це йдеться у спільній заяві Європейської народної партії, "Прогресивного альянсу соціалістів і демократів", а також партій "Зелені - Європейський вільний альянс", "Відновимо Європу" та "Європейські консерватори та реформісти".

Депутаті наголосили, що не визнають результати президентських виборів у Білорусі.

"Президентські вибори 9 серпня не були ані вільними, ані справедливими, а у звітах, які заслуговують на довіру, йдеться про перемогу Світлани Тихановської. Тому ми не визнаємо Олександра Лукашенка переобраним президентом Білорусі і вважаємо його персоною нон грата в Європейському Союзі", - сказали парламентарі.

Вони засудили арешти та акти насильства і тортур проти мирних демонстрантів та закликали до розслідування цих злочинів.

Раніше повідомлялося, що 19 серпня Рада Європи проведе екстрене засідання через ситуацію в Білорусі.

Велика Британія заявила, що не визнає результати президентських виборів у Білорусі.

Раніше журналісти-розслідувачі повідомляли, що Росія стягує автозаки й бійців Росгвардії на кордон з Білоруссю.

16 серпня Лукашенко телефоном знову звернувся до президента Росії з проханням у разі загострення протестів спільно реагувати в рамках Генерального договору про колективну безпеку (ОДКБ). За матеріалами Прямий канал.