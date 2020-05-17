У Канаді до річниці депортації кримських татар підняли кримськотатарський прапор.

Про це повідомили в посольстві України в Канаді.

"Столиця канадської провінції Манітоба - Вінніпег - до річниці депортації кримських татар підняла кримськотатарський прапор. Його вивісили перед парламентом Манітоби на світанку 17 травня. Він майорітиме до заходу сонця 18 травня, коли Україна відзначатиме День боротьби за права кримськотатарського народу", - зазначив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

"Це більше, ніж символ гордого й мужнього народу. І для нас, і для наших канадських друзів ця церемонія - людяний і значущий жест на знак солідарності з кримськими татарами, які сьогодні потерпають від переслідувань окупаційної російської влади", - підкреслив Шевченко.

За його словами, цю ініціативу підтримав уряд провінції Манітоба, місцевий Конгрес Українців Канади та Асоціація кримських татар Канади.

"Вінніпег продовжує традицію, започатковану Посольством України в Канаді: щорічно до 18 травня одне з канадських міст піднімає блакитний прапор з тамгою в пам'ять про депортацію і на підтримку кримських татар сьогодні. У попередні роки такі церемонії пройшли в Оттаві, Торонто та Едмонтоні", - додав посол.

Шевченко нагадав, що Канада послідовно дотримується політики невизнання незаконної анексії Криму Росією й вимагає від Москви припинення утисків кримськотатарського народу.

* * * 18 травня в Україні та світі відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. За матеріалами УНІАН.