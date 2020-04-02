У КНР новий спалах COVID-19: за добу зареєстрували понад 1500 нових інфікувань

У КНР за добу зареєстрували 1,6 тис. нових випадків COVID-19. Раніше країні вдавалось стримувати поширення інфекції.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"На жаль, зареєстровано в Китаї за минулу добу 1,6 тис. нових випадків коронавірусної хвороби. До цього Китаю вдавалось стримувати коронавірусну хворобу. Сьогодні вони офіційно повідомили про нових 1,6 тис. випадків за добу. Із них 7 - уже закінчились летальними наслідками", - сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, в одному з міст КНР заборонили їсти собак і кішок.

Як повідомлялося раніше в УНН, кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до мільйона осіб.