У координаційній раді опозиції заявили, що Колесникова не збиралася покидати Білорусь

Член Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова, яка була затримана на кордоні з Україною, не збиралася покидати межі Білорусі, про що заявила перед своїм зникненням. Про це повідомив її соратник, член Координаційної ради Максим Знак, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Багато дивного в цій історії, озвученого білоруським телебаченням. Ні в кого з них (члени КС Антон Родненков, Іван Кравцов, Марія Колесникова - ред.) намірів виїжджати з країни не було. Ми проговорювали сценарій, умовно кажучи, якщо буде запропоновано, в'язниця або закордон, Марія чітко сказала, що нікуди не поїде", - сказав Знак.

Як повідомлялося, білоруську опозиціонерку Колесникову затримали на кордоні з Україною.

За даними білоруських прикордонників, опозиціонери Марія Колесникова, Іван Кравцов та Антон Родненков, яких напередодні затримали силовики, нібито перетнули кордон Білорусі з Україною.

Вранці 7 вересня в центрі Мінська невідомими було викрадено Марію Колесникову. На зв'язок також весь день не виходили Іван Кравцов та Антон Родненков.

Увечері того ж дня в МЗС Німеччини виступили із заявою, в якому вимагають від Мінська уточнити місцезнаходження Колесникової. Зокрема, із закликом негайного звільнити політв'язнів до влади Білорусі звернулися в ЄС.