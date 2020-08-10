У Мінську силовики відкрили вогонь по протестуючим і поранили журналістку

У Білорусі продовжуються акції протесту, що почались після виборів президента. В Мінську силовики обстріляли протестувальників гумовими кулями та використали світло-шумові гранати.

Як повідомляє "Наша Нива", під час обстрілу було поранено журналістку видання, її госпіталізували.

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська подала до ЦВК скаргу й вимагає провести повторний підрахунок голосів.

Перемогу на виборах, що відбулись напередодні, нібито знову здобув Олександр Лукашенко, котрий перебуває на президентській посаді вже 26 років. За матеріалами UA.news