У Молдові спалахнули протести через обмеження повноважень Санду

3 грудня в Кишиневі розпочалися протести через скорочення повноважень новообраної президентки Майї Санду.

Про це повідомляє NewsMaker.

Акцію прихильників Санду під будинком парламенту підтримали й інші опозиційні політичні сили. Тисяча протестувальників скандували: "Геть хунту", "Геть Додона","Шору і Додона у сміття"

За акцією протесту стежили правоохоронці.

Як пише російське пропагандистське агентство ТАСС, парламент одразу у двох читаннях схвалив закріплення контролю роботи Служби інформації й безпеки за парламентом, тоді як за влади проросійського Додона спецслужбами керував президент.

"Проект закону ухвалили 51 голосами у першому й фінальному другому читаннях", - підсумував віцеспікер парламенту Влад Батринча.

Це неабияк розлютило громадян і спровокувало протести.

Напередодні Санду назвала законопроєкт "захопленням влади", натякаючи на свого попередника й головного конкурента на нинішніх виборах Ігоря Додода, оскільки саме його партія ініціювала скандальні поправки.

Термін повноважень Додода закінчується 23 грудня. Санду визнана ЦВК переможцем другого туру президентських виборів 15 листопада. Результати та мандат нового глави повинен затвердити Конституційний суд країни. Водночас судді наразі не можуть цього зробити через низку відкритих проти кандидата у президенти судових справ.

За матеріалами УНІАН.