У М'янмі вбили співробітника ВООЗ, який займався доставкою зразків на COVID-19

Співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) був убитий у М'янмі під час збору зразків для моніторингу за ситуацією з COVID-19 у регіоні. Про це повідомляє представництво ООН у М'янмі, передає УНН.

"Організація Об'єднаних Націй з глибокою скорботою підтверджує, що пан Пьяє Соун Він Маунг, співробітник (водій) Всесвітньої організації охорони здоров'я, помер після того, як був поранений в результаті інциденту в області безпеки в селищі Мінб'я у штаті Ракхайн ввечері у понеділок, 20 квітня 2020 року. Колега ВООЗ їхав у маркованому автомобілі ООН з Сіттве в Янгон, займаючись перевезенням зразків для моніторингу за COVID-19", - йдеться у повідомленні.

У ВООЗ відзначили, що Організація Об'єднаних Націй запросила додаткову інформацію про обставини цього інциденту.

У той же час, згідно з інформацією ряду ЗМІ, зокрема BBC, повідомляється, що водій потрапив під обстріл на тлі загострення бойових дій між збройними силами країни і озброєним етнічним угрупованням "Армія порятунку рохінджа Аракана", яке спостерігалося в регіоні в останні кілька тижнів.