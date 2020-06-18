У НАТО погодили пакет заходів у відповідь на ядерну загрозу від РФ

У вівторок, 17 червня, міністри оборони країн-членів НАТО у режимі відеоконференції погодили пакет заходів у відповідь на нарощування Росією ядерного арсеналу

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

"Союзники узгодили збалансований пакет політичних і військових заходів, зокрема посилення протиповітряної та протиракетної оборони", - йдеться у повідомленні.

Водночас генсек НАТО Йенс Столтенберг наголосив на відданості контролю над озброєннями, зазначивши, що Альянс не збільшуватиме ядерний арсенал за прикладом РФ.

"Ми не збираємося розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі", - заявив Столтенберг.

При цьому генсек НАТО уточнив, що Альянсу розвиває протиповітряну оборону, військово-морські сили та кібербезпеку у відповідь на агресивну поведінку Росії.

"Ми адаптуємося до цього, щоб ми могли підтримувати нашу оборону, що є наріжним каменем нашої безпеки", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, 12 червня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.

За матеріалами Еспресо TV