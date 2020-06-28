У Польщі у другий тур виборів входять Дуда і Тшасковський - дані екзит-полу

Чинний президент Польщі Анджей Дуда і мер Варшави Рафал Тшасковський поборються між собою у другому турі президентських виборів 12 липня.

Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного центром Ipsos у день виборів, інформує tvn24.pl.

Зокрема, за Дуду, якого підтримує владна партія "Право і Справедливість" (PiS), проголосувати 41,8% виборців. За кандидата Громадянської коаліції Тшасковського - 30,4%.

За незалежного кандидата Шимона Головню проголосували 13,3% виборців, за кандидата від націоналістичної Конфедерації Кшиштофа Босака -7,4%, лідера Польської селянської партії Владислава Косіняка-Камиша - 2,6%, за кандидата від Лівиці Роберта Бєдроня - 2,9%.

Явка на виборах склала 62,9%. Державна виборча комісія обіцяє оприлюднити офіційні результати виборів у вівторок ввечері або в середу. За матеріалами Укрінформ.