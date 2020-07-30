У Радбезі Білорусі заявили, що затримані росіяни дають свідчення

Затримані в Білорусі росіяни з ПВК Вагнера в даний час дають свідчення в рамках слідчих заходів. Про це повідомив журналістам у четвер держсекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков, передає ТАСС.

"Дають свідчення", - сказав держсекретар Ради безпеки.

Повідомляється що Равков в четвер прибув до Центрвиборчкому, де проходить зустріч з кандидатами в президенти Білорусі.

Як повідомляв УНН, білоруське агентство БелТА 29 липня повідомило, що вночі під Мінськом затримали 32 найманця ПВК Вагнера. Ще один боєць був затриманий на півдні країни. Агентство вказувало, що у них російське громадянство. Пізніше інформацію підтвердили в КДБ Білорусі. Як відзначало БелТА, "бойовики хотіли дестабілізувати виборчу кампанію".

Всього для цих цілей в країну перекинули близько 200 осіб.

Імена частини з затриманих в Білорусі числяться в українській базі "Миротворець", як учасники військового конфлікту на Донбасі на боці бойовиків так званих "народних республік".

За матеріалами УНН.