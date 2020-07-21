У Росії заявляють про створення вакцини від COVID-19 військовими вірусологами

У Міноборони РФ заявили про готовність вакцини від COVID-19, що розробляється російськими військовими вірусологами спільно з Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Гамалії.

Про це повідомляють "Аргументи і факти" з посиланням на першого заступника міністра оборони РФ Руслан Цалікова.

"Остаточні оцінки результатів випробувань нашими фахівцями і науковцями Національного дослідницького центру [імені Гамалії] вже зроблено. На момент виписки все без винятку добровольці, отримавши імунітет від коронавірусу, почували себе нормально. Таким чином, перша вітчизняна вакцина від нової коронавірусної інфекції готова", - заявив Цаліков.

Глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв зазначив, що масове виробництво вакцини планується почати в серпні.

Міноборони бере участь у розробці вакцини від COVID-19 разом з Національним центром епідеміології та мікробіології імені Гамалії. Військовослужбовців залучили до клінічних випробувань вакцини. Першу групу добровольців виписали зі стаціонару 15 липня, другу - 20 липня.

Як повідомляли раніше ЗМІ, ліки від коронавірусу в Росії випробовують, порушуючи етичні норми, а також, ймовірно, і існуючі закони: до досліджень залучають тих, хто залежить від свого керівництва; препарати випробовують на людях без офіційного дозволу; вчені безконтрольно випробовують препарати на собі.

Напередодні джерела агентства Bloomberg повідомили, що до експериментальної вакцини від центру Гамалії з квітня мали доступ сотні людей з політичної і бізнес-еліти Росії. МОЗ відповів, що вакцина тестувалася лише на добровольцях, офіційно включених у випробування. За матеріалами Укрінформ.