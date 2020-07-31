У Сенат внесли законопроєкт про щорічну допомогу Україні на $300 мільйонів

Група американських сенаторів внесла законопроєкт, який передбачає щорічне виділення Україні 300 мільйонів доларів на військову допомогу та стратегічну підтримку.

Про це повідомляється на сайті Комітету Сенату США з міжнародних відносин.

"Цей законопроєкт демонструє Україні та Росії, що Сполучені Штати будуть підтримувати свого друга протягом усього демократичного переходу та на захист їхнього (України - ред.) суверенітету та територіальної цілісності. Цей законопроєкт зміцнить оборону України коштом військової підготовки та обладнання та посилення американської та європейської дипломатичної підтримки", - йдеться у заяві сенаторів-демократів Боба Менендеса, Кріса Мерфі й Джин Шахін, а також республіканців Джима Ріша, Роба Портмана і Джона Баррассо.

За словами Портмана, даний законопроєкт надсилає чітке повідомлення про те, що США стоїть поруч з українським народом у їх боротьбі за забезпечення демократичного, процвітаючого та незалежного майбутнього перед російською агресією.

Законопроєкт вимагає виділення до 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні, зокрема на летальну зброю.

"Санкціонувати виділення $300 мільйонів на рік іноземного військового фінансування для України, за умови сертифікацій, включаючи повноваження щодо надання Україні летальної військової допомоги", - йдеться в положенні проєкту закону.

Також сенатори пропонують виділяти 4 мільйони доларів на рік на підготовку українських офіцерів.

Іншим положенням законопроєкту є вимога до Білого дому щодо призначення посланця по Україні в якості представника США на мирних переговорах у нормандському форматі й сприяння діалогу між чорноморськими країнами.

Також законопроєкт закликає Держдепартамент створити робочу групу по Україні з відповідними європейськими союзниками.

Проєкт закону вимагає звіту Міноборони США і Держдепартаменту щодо потреб ЗСУ і плану надання допомоги у сфері безпеки.

"США є найсильнішим прихильником України, але її потреби в безпеці продовжують зростати під неослабним тиском з боку Москви. Двопартійний закон про партнерство у сфері безпеки в Україні дозволить вирішити ці проблеми шляхом значного збільшення довгострокової допомоги в області безпеки для наших партнерів в Україні, забезпечуючи при цьому відповідальність їх демократичних інститутів. Допомога США в забезпеченні безпеки для народу України - це те, що потрібно. Це допомагає просувати наші цінності і відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів. Цей законопроект показує, що наша прихильність безпеки України повинна бути незмінною і захищеною від політики. І я з нетерпінням чекаю можливості заручитися підтримкою цього найважливішого законодавства в Сенаті", - заявив Менендес.

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Майкл Помпео під час слухань на Комітеті Сенату заявив, що адміністрація Дональда Трампа позитивно ставиться до рішення обох палат Конгресу США збільшити летальну допомогу Україні в оборонному бюджеті США на 2021 фінансовий рік. За матеріалами Укрінформ.