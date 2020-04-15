У КНР прозвітували про ще 57 безсимптомних випадків.

У середу, 15 квітня, материковий Китай повідомив про ще 46 інфікованих COVID-19.

Більшість, а саме 36 новоспечених пацієнтів, нещодавно прибула з-за кордону. Ще десятеро людей заразилися всередині країни, повідомляє CNBC із посиланням на Національну комісію з охорони здоров'я Китаю, повідомляє ТСН.

За добу в епіцентрі спалаху провінції Хубей від ускладнень COVID-19 помер один хворий.

Окремо в КНР прозвітували про ще 57 безсимптомних випадків. Як повідомлялося, під медичним спостереженням перебували 1 064 пацієнти, у яких підтвердили новий тип коронавірусу попри відсутність симптомів.

Нагадаємо, що китайський уряд неодноразово переглядав свою методологію підрахунків випадків зараження коронавірусом, протягом декількох тижнів виключаючи людей, у яких попри підтверджений COVID-19 немає симптомів захворювання. Лише з 1 квітня Китай почав додавати їх до загальної суми.

Загалом від початку спалаху в країні на COVID-19 захворіли 82 295 людей. Із них 3 342 пацієнтів померли, тоді як понад 77,8 тисяч вже одужали та виписалися з медзакладів.