У штабі білоруського опозиціонера Бабарика заявили про створення партії "Вместе"

Колишній кандидат на посаду президента Білорусі, опозиціонер Віктор Бабарико 31 серпня заявив про створення партії "Вместе". Відеозапис із відповідною заявою опубліковано на його YouTube-каналі.

"Ми розуміємо, що настав час оголосити про продовження нашої боротьби, але вже з наявністю якоїсь організаційної форми, у яку ми могли б об'єднати всіх прихильників", – заявив Бабарико у відеозверненні.

Він розповів, що основні завдання, які має намір розв'язати рух, – це проведення конституційної реформи та об'єднання громадських ініціатив.

Глава штабу Бабарика Марія Колесникова повідомила, що протягом останніх трьох місяців "спільними зусиллями зроблено більше, ніж упродовж останніх 26 років".

"Разом ми боролися і продовжуємо боротися за свободу і за наше майбутнє. Сьогодні ми формуємо нове, свідоме та відповідальне білоруське суспільство. З'являються нові виклики і запити, і на них необхідно реагувати. Країна опинилася в політичній і соціально-економічній кризі. І ми разом знаємо, як із цієї кризи вийти", – додала глава штабу.

Бабарико протягом 20 років керував "Белгазпромбанком", акціонерами якого є російські "Газпромбанк" і "Газпром". Він пішов із цієї посади у травні 2020 року, коли вирішив балотуватися на посаду президента Білорусі. 18 червня Бабарика та його сина Едуарда затримали за обвинуваченням у фінансових махінаціях. У білоруському КДБ стверджували, що до діяльності Бабарика причетні "ляльководи" з-поміж "великих начальників у "Газпромі" і що затримання не пов'язані з виборчою кампанією в Білорусі.

Згодом штаби Бабарика та іншого опозиційного кандидата, ексдипломата Валерія Цепкала об'єдналися зі штабом Світлани Тихановської, яка, за офіційною версією ЦВК Білорусі, посіла друге місце на виборах президента (незалежні опитування засвідчують, що вона виграла вибори; так вважає і сама Тихановська).

Із 9 серпня в Білорусі тривають масові акції протесту. Учасники демонстрацій вважають, що результати голосування на виборах президента, які відбувалися з 4-го до 9 серпня, сфальсифіковано. За офіційними даними, перемогу здобув Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців. Друге місце з 10,1% голосів посіла опозиційна кандидатка Світлана Тихановська. Решта кандидатів набрала менше ніж 2%. Водночас альтернативні екзитполи демонстрували протилежну картину – впевнену перемогу Тихановської.

Білоруські силовики жорстко розганяли мітинги, зокрема з використанням світлошумових гранат, гумових куль і водометів. За час протестів затримали понад 7 тис. демонстрантів (багатьох із них уже відпустили), сотні дістали травми й поранення. За офіційними даними, загинуло четверо учасників мітингів.

У Мінську та інших містах Білорусі 30 серпня відбулися масові протести. У столиці протестувальники підійшли до Палацу незалежності привітати Лукашенка із 66-річчям. Протестувальники принесли президенту "подарунки", зокрема чорну труну з вінками і картонного таргана. Уранці у столицю силовики стягнули військову техніку.

На акціях протесту в Білорусі 30 серпня затримали 173 людей. За даними правозахисників, серед затриманих були неповнолітні й один громадянин Росії.

Високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель від імені Євросоюзу 11 серпня заявляв, що вибори в Білорусі "не були ані вільними, ані справедливими", а влада застосувала "непропорційне і неприйнятне насильство" до протестувальників. За матеріалами Гордон.