У штабі Тихановської сказали, що вона записала відеозвернення під тиском силовиків

Відеозвернення суперниці Лукашенка Світлани Тихановської було записане ще у Мінську, під наглядом силовиків.

Про це заявила представниця виборчого штабу Віктора Бабарика Марія Колеснікова.

За її словами, Тихановська провела три години за зачиненими дверима з силовиками у приміщенні Центрвиборчкому.

Вона прийшла до ЦВК вчора близько 4 години дня з декількома колегами, у тому числі Колесніковою, щоб подати скаргу щодо виборів. Далі Колеснікову не пропустили, всередину пішла тільки Тихановська та адвокат Максим Знак.

"Там Світлану запросили у кабінет Лідії Єрмошиної (голови ЦВК). Вона пішла туди, адвокат залишився чекати у приймальні. Єрмошина дуже швидко покинула кабінет, Світлана залишилася там сам на сам з двома високопосадовцями правоохоронних органів. Це тривало три години. У цей час у кабінет заходили люди з відеоапаратурою. Світлана була без зв'язку з нами. Нещодавнє відео - результат цих трьох годин", - розповіла Марія Колеснікова.

Марія Колеснікова додала, що розуміє вибір Тихановської їхати з країни, але сама залишиться.

Зараз у неї немає зв'язку з Тихановською.

"Я підтримую вибір Світлани, я навіть не можу собі уявити, чого їй коштувало прийняти це рішення. Світлана, якщо ти мене чуєш, я тебе підтримую, ти герой, ти зробила для білоруського народу дуже багато, - сказала Колеснікова.

Вона додала, що команда Віктора Бабарика продовжує свою роботу. Вона буде працювати з результатами виборів і надавати підтримку всім, хто постраждав від репресій.

Сьогодні вночі стало відомо, що Тихановська виїхала до Вільнюса. У команді спершу сказали, що кандидатку в президенти вивезла з країни білоруська влада, її від'їзд дозволив звільнити начальницю її штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів. За матеріалами rubryka.com