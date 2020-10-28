У США підтримують громадян Білорусі - Держдепартамент
США підтримують громадян Білорусі, про що знову заявили у Держдепартаменті країни.
"США і весь світ солідарні з народом Білорусі. Вони продемонстрували чудову мужність і силу перед обличчям жорстоких репресій. Ми будемо і надалі підтримувати їх законні прагнення", - написала прессекретар департаменту Морган Ортагус у твіттері.
Нагадаємо, в перший день Народної страйку в Білорусі, яка почалася в понеділок, 26 жовтня, білоруські правозахисники повідомили про 250 затриманих, передає TUT.by.
За інформацією правозахисного центру "Вясна", 250 осіб затримали в Мінську, Борисові, Гродно, Могильові, Новополоцьку.
Відзначається, що серед затриманих - генеральний директор сайту Onliner Ілля Жуковец і розробник Олександр Махор, а також поет Едуард Килина.
За матеріалами ZN.ua