У США підтримують громадян Білорусі - Держдепартамент

США підтримують громадян Білорусі, про що знову заявили у Держдепартаменті країни.

"США і весь світ солідарні з народом Білорусі. Вони продемонстрували чудову мужність і силу перед обличчям жорстоких репресій. Ми будемо і надалі підтримувати їх законні прагнення", - написала прессекретар департаменту Морган Ортагус у твіттері.

Нагадаємо, в перший день Народної страйку в Білорусі, яка почалася в понеділок, 26 жовтня, білоруські правозахисники повідомили про 250 затриманих, передає TUT.by.

За інформацією правозахисного центру "Вясна", 250 осіб затримали в Мінську, Борисові, Гродно, Могильові, Новополоцьку.

Відзначається, що серед затриманих - генеральний директор сайту Onliner Ілля Жуковец і розробник Олександр Махор, а також поет Едуард Килина.

За матеріалами ZN.ua