У США схвалили перший препарат для лікування COVID-19.

"Ремдесівір" визнали безпечним та ефективним для використання. Раніше препарат позитивно відрекомендував себе в боротьбі з лихоманкою Ебола.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило застосування препарату "Ремдесівір" для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19, розповів сам американський регулятор.

В український протокол лікування COVID-19 "Ремдесівір" (торгова назва Veklury) був включений ще в березні. На початку епідемії його виробляла тільки американська фармакологічна компанія Gilead Sciences, Inc., пізніше передала ліцензії на виробництво для 127 країн азійського ринку дев'яти компаніям в Індії, Єгипті та Пакистані. ZN.UA повідомляло, що в Україні "Ремдесівір" має з'явитися до 1 грудня.

Наскільки відомо, препарат в ампулах - в порошку. Це краще, ніж розчин, який передбачає зберігання при температурі 2-8 С, і при його доставленні та використанні є ризик порушення холодового ланцюга. Порошок зберігається при температурі до 25 градусів Цельсію. Крім того, в протоколі вказано, що порошком теоретично можна лікувати дітей, він менш шкідливий ніж ін'єкції.

Препарат Gilead Sciences став першим схваленим FDA ліками, який регулятор визнав безпечним і ефективним для використання.

Ще в травні "Ремдесівір" дозволили застосовувати в екстрених випадках. Відтоді препарат почав активно використовуватися для лікування госпіталізованих хворих на COVID-19. Ним лікували президента США Дональда Трампа, якого госпіталізували з COVID-19 на початку жовтня.

"Veklury на цю мить є першим і єдиним схваленим препаратом для лікування COVID-19 в США", - йдеться в заяві Gilead.

Ліки, які спочатку були в дефіциті, тепер широко доступні в лікарнях США завдяки швидкому розширенню виробничих потужностей.

Аналітики в середньому очікують, що продажі препарату "Ремдесівір" у світі складуть $2,3 млрд у 2020 році та $2,1 млрд 2021 року, пише FactSet. За матерiалами ZN.UA