У світі кількість хворих на коронавірус перевищила півмільйона осіб

Станом на 20:50 загальна кількість інфікованих новим коронавірусом SARS-CoV-2 у світі становить 511 603 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Зазначається, що вже одужало 120 996 людей, а померло 23 067.

Найбільше хворих зареєстровано у Китаї - 81 782, на другому місці Італія - 80 589, на третьому США - 76 514. Проте, найбільше померлих зафіксовано в Італії - 8 219, у Китаї 3 291, у США - 1 093.

Нагадаємо, станом на ранок 26 березня в Україні підтверджено 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.